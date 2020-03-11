Тема:

Помогите детям. Русфонд 22 минуты назад

11 марта 202009:19

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о семилетнем Даниле Васильеве из Набережных Челнов (Татарстан).

У мальчика тяжелейшее генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Мышцы ребенка постепенно ослабевают, особенно страдают дыхательные органы. Данила дышит с трудом, у него нет сил нормально откашливаться, из-за этого в легких скапливается мокрота. Для предотвращения воспалительных процессов и других опасных осложнений мальчику требуется аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких. Таким аппаратом Данилу обеспечат за госсчет, но еще требуются дополнительные устройства и расходные материалы, кроме того, мальчик нуждается в специальном лечебном питании. Все это стоит огромных денег, сумма для семьи неподъемная.

Из письма Елизаветы Васильевой, мамы Данилы: "Сын родился здоровым, но очень быстро стал отставать в развитии от ровесников: не держал голову, не переворачивался, не сидел и не стоял. Мы тогда жили в деревне, и врачи районной больницы нас заверяли, что все нормально. В девять месяцев мы сами обратились к неврологу в платный медицинский центр. Врач отправил сына в Казань, где ему диагностировали спинальную мышечную атрофию. Это тяжелое генетическое заболевание, при котором происходит постепенное ослабление всех мышц, в том числе и дыхательных. Сейчас Данила не держит голову, не сидит, не стоит, не ходит. Из-за слабости дыхательных мышц сын не в состоянии нормально откашливаться, в легких и бронхах накапливается мокрота. Данила часто болеет простудными заболеваниями. Чтобы он полноценно дышал, в ближайшее время нам выдадут за счет госбюджета аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких (НИВЛ). Но к нему нам самим нужно приобрести дополнительные устройства: пульсоксиметр, увлажнитель, дыхательный контур. Кроме того, Даниле нужно специальное лечебное питание для увеличения мышечной массы. Все это стоит очень дорого. Самим нам не справиться: я ухаживаю за Данилой, муж работает слесарем на заводе, в семье растет двое несовершеннолетних детей. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Данилы Васильева не хватает 278 860 руб.

Руководитель реанимационной службы Детской республиканской клинической больницы Игорь Закиров (Казань): "У ребенка генетически наследуемое заболевание, которое приводит к полному обездвиживанию и невозможности дышать. В домашних условиях мальчик будет дышать через НИВЛ, который ему в ближайшее время выдадут за счет госбюджета. Но, учитывая прогрессирующий характер заболевания, Даниле еще необходимо дополнительное оборудование к НИВЛ и специальное питание, которые уменьшат зависимость от искусственной вентиляции".

Стоимость дыхательного оборудования и лечебного питания 935 028 руб.

467 514 руб. внес БФ "Татнефть"

21 658 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан"

9297 руб. собрали телезрители НТР

157 699 руб. собрали читатели bisiness-gazeta.ru и rusfond.ru

Не хватает 278 860 руб.

ПОМОЧЬ ДАНИЛЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,267 млрд руб. В 2020 году (на 5 марта) собрано 206 236 921 руб., помощь получили 188 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

Ранее по теме

Сейчас

09:34

Путин рассказал о своих отношениях с американскими президентами

07:37

Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 3 человек

05:39

Twitter работает со сбоями

05:00

Microsoft нанесла удар по киберпреступникам

03:40

У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

02:05

В Крыму 9 человек пострадали в ДТП

01:09

Российские Ту-142 совершили многочасовой полет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Хроники коронавируса: Китай окажет Италии помощь

Хроники коронавируса: Китай окажет Италии помощь

3 часа назад
Рассмотрение поправок к Конституции России идет полным ходом

Рассмотрение поправок к Конституции России идет полным ходом

3 часа назад
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

24 минуты назад
Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

9 часов назад

Трансляции

11:00

Выступление Сергея Лаврова на заседании Фонда поддержки публичной дипломатии
14:00

Заседание Совета Федерации по поправкам в Конституцию
Все трансляции
В пяти штатах США подводят итоги праймериз

В пяти штатах США подводят итоги праймериз

3 часа назад
Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

2 часа назад
Минобороны России прокомментировало слова Эрдогана об уничтожении "Панцирей"

Минобороны России прокомментировало слова Эрдогана об уничтожении "Панцирей"

12 часов назад
Что будет после 2024 года: Путин оценил депутатские поправки в Основной закон

Что будет после 2024 года: Путин оценил депутатские поправки в Основной закон

12 часов назад
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

12 часов назад
В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

13 часов назад
Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

2 часа назад
Сахалин вновь во власти непогоды

Сахалин вновь во власти непогоды

4 часа назад
Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу парламентариев в нормандском формате

Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу парламентариев в нормандском формате

10 часов назад
СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

13 часов назад
Неожиданно: распространённое женское заболевание спрогнозировали по весу и росту в детстве

Неожиданно: распространённое женское заболевание спрогнозировали по весу и росту в детстве

35 минут назад
Покер Иличича помог "Аталанте" выбить "Валенсию" Черышева из Лиги чемпионов

Покер Иличича помог "Аталанте" выбить "Валенсию" Черышева из Лиги чемпионов

8 часов назад
У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

6 часов назад
"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

22 часа назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

22 минуты назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

15 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

16 часов назад
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Во времена динозавров в году было 372 дня

Во времена динозавров в году было 372 дня

1 час назад
Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

2 часа назад
Посол России поздравил живущих в США ветеранов и блокадников

Посол России поздравил живущих в США ветеранов и блокадников

3 часа назад
Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Дэвилз", у Гусева 13-я шайба в НХЛ

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Дэвилз", у Гусева 13-я шайба в НХЛ

5 часов назад
"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

8 часов назад
В США по подозрению в хищении личных данных задержан гражданин России

В США по подозрению в хищении личных данных задержан гражданин России

9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 марта 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 марта 2020 года

10 часов назад
775
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

11 часов назад
Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

11 часов назад
В iOS раскопали секреты Apple

В iOS раскопали секреты Apple

12 часов назад
В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса

В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса

13 часов назад
Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

15 часов назад
Популярные VPN-сервисы и блокировщики рекламы в Android и iOS шпионили за пользователями

Популярные VPN-сервисы и блокировщики рекламы в Android и iOS шпионили за пользователями

15 часов назад
ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

15 часов назад
Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

15 часов назад
Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

16 часов назад
Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

16 часов назад
Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

16 часов назад
"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

16 часов назад
"Прорыв" будет. Военные уточнили список танков на Параде

"Прорыв" будет. Военные уточнили список танков на Параде

17 часов назад
Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

17 часов назад
Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

18 часов назад
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

18 часов назад
Она же Джульетта, она же Шэрон Стоун: Анну Каменкову в 1990-е спас дубляж

Она же Джульетта, она же Шэрон Стоун: Анну Каменкову в 1990-е спас дубляж

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку