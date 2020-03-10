Минфин приостанавливает проведение аукционов по размещению ОФЗ

Минфин приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.

Минфин стремится избежать избыточного давления на долговой рынок, и "проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается до стабилизации рыночной ситуации". "О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно", — отмечает Минфин.

В условиях высокой волатильности на финансовых рынках Минфин намерен принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры.

Сокращение объема заимствований ниже плановых показателей компенсируют за счет других источников финансирования дефицита бюджета, в том числе за счет денег на едином счете федерального бюджета, подчеркивает Минфин.

На прошлой неделе Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ. За семь аукционных дней в 2020 г. Минфин разместил ОФЗ на 501,3 миллиарда руб. План по размещению ОФЗ в I квартале составляет 600 миллиардов руб.