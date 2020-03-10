Президент Турции покинул встречу с ЕС без новой договоренности по мигрантам

Лидеры Евросоюза предупредили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости соблюдения условий предыдущей сделки по недопущению мигрантов к границам Европы после того, как турецкий лидер приехал в Брюссель, требуя большей поддержки, передает France 24.

После переговоров стала очевидна напряженность среди политиков в Европейском совете, поскольку после встречи Эрдоган решительно направился прямо в аэропорт, а не на пресс-конференцию с представителями ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Шерлем Мишелем.

"Очевидно, что у нас есть разногласия, но мы говорили просто и открыто друг с другом", — заявила глава Европейской комиссии фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен и Мишель оба подчеркнули, что соглашение между ЕС и Турцией 2016 года, в соответствии с которым Анкара согласилась запретить мигрантам и беженцам отправляться в Грецию в обмен на помощь ЕС в размере миллиардов евро, остается в силе.

Мишель сказал, что высший дипломат ЕС Жозеп Боррелль вместе со своим турецким коллегой министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в течение следующих нескольких дней будут работать, чтобы убедиться, что в Турции и ЕС одинаково интерпретируют свои действия.

Эрдоган не стал разговаривать с журналистами после встречи, несмотря на то, что турецкие чиновники ранее заявляли, что президент Турции планирует это сделать. В свою очередь источник в администрации президента заявил, что встреча с Евросоюзом была продуктивной.

Ранее Эрдоган ясно дал понять, что его приоритетной задачей является поиск большей поддержки для своей страны в конфликте в Сирии и справиться с огромными потоками беженцев из ближневосточных стран.

Прежде чем отправиться в Европейский совет Эрдоган провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прямо сказал ему: "НАТО находится в критическом процессе, в котором ему необходимо четко продемонстрировать солидарность со стороны альянса".

"Наши союзники должны продемонстрировать свою солидарность с нашей страной без дискриминации и без установления политических условий, — сказал он. — Очень важно, чтобы поддержка, которую мы требуем, была получена без дальнейших задержек".

Эрдоган также был раздражен тем, что вместо того, чтобы прислушиваться к его опасениям, Фон дер Ляйен и Мишель поддержали Грецию в роли "щита" Европы от мигрантов, которых поощряют покинуть Турцию.

И он произнес резкие слова в адрес правительства Греции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которому Брюссель уже выделил 700 миллионов евро для обеспечения безопасности своих границ и борьбы с вновь прибывшими мигрантами.

"Нерационально и невнимательно, что союзник и соседняя страна считают Турцию ответственной за нелегальную миграцию", — сказал Эрдоган.

"Мы не позволим этой стране попытаться получить несправедливые выгоды, используя свою нынешнюю позицию", — отметил президент Турции.