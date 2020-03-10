10 марта 202016:04

Президент Турции покинул встречу с ЕС без новой договоренности по мигрантам

EPA

Лидеры Евросоюза предупредили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости соблюдения условий предыдущей сделки по недопущению мигрантов к границам Европы после того, как турецкий лидер приехал в Брюссель, требуя большей поддержки, передает France 24.

После переговоров стала очевидна напряженность среди политиков в Европейском совете, поскольку после встречи Эрдоган решительно направился прямо в аэропорт, а не на пресс-конференцию с представителями ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Шерлем Мишелем.

"Очевидно, что у нас есть разногласия, но мы говорили просто и открыто друг с другом", — заявила глава Европейской комиссии фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен и Мишель оба подчеркнули, что соглашение между ЕС и Турцией 2016 года, в соответствии с которым Анкара согласилась запретить мигрантам и беженцам отправляться в Грецию в обмен на помощь ЕС в размере миллиардов евро, остается в силе.

Мишель сказал, что высший дипломат ЕС Жозеп Боррелль вместе со своим турецким коллегой министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в течение следующих нескольких дней будут работать, чтобы убедиться, что в Турции и ЕС одинаково интерпретируют свои действия.

Эрдоган не стал разговаривать с журналистами после встречи, несмотря на то, что турецкие чиновники ранее заявляли, что президент Турции планирует это сделать. В свою очередь источник в администрации президента заявил, что встреча с Евросоюзом была продуктивной.

Ранее Эрдоган ясно дал понять, что его приоритетной задачей является поиск большей поддержки для своей страны в конфликте в Сирии и справиться с огромными потоками беженцев из ближневосточных стран.

Прежде чем отправиться в Европейский совет Эрдоган провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прямо сказал ему: "НАТО находится в критическом процессе, в котором ему необходимо четко продемонстрировать солидарность со стороны альянса".

"Наши союзники должны продемонстрировать свою солидарность с нашей страной без дискриминации и без установления политических условий, — сказал он. — Очень важно, чтобы поддержка, которую мы требуем, была получена без дальнейших задержек".

Эрдоган также был раздражен тем, что вместо того, чтобы прислушиваться к его опасениям, Фон дер Ляйен и Мишель поддержали Грецию в роли "щита" Европы от мигрантов, которых поощряют покинуть Турцию.

И он произнес резкие слова в адрес правительства Греции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которому Брюссель уже выделил 700 миллионов евро для обеспечения безопасности своих границ и борьбы с вновь прибывшими мигрантами.

"Нерационально и невнимательно, что союзник и соседняя страна считают Турцию ответственной за нелегальную миграцию", — сказал Эрдоган.

"Мы не позволим этой стране попытаться получить несправедливые выгоды, используя свою нынешнюю позицию", — отметил президент Турции.

Сейчас

19:40

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

17:45

ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

15:41

Путин: наделение Госсовета президентскими полномочиями опасно

15:37

Путин против досрочных выборов в Госдуму

15:19

Путин прибыл в Госдуму

14:30

После 15 часов Путин приедет в Госдуму

13:54

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин выступил в Госдуме по поправкам в Конституцию

Владимир Путин выступил в Госдуме по поправкам в Конституцию

2 часа назад
Власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам

Власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам

2 часа назад
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен из-за коронавируса

1 час назад
Турция объявила об уничтожении комплексов ПВО в Сирии

Турция объявила об уничтожении комплексов ПВО в Сирии

4 часа назад
"Прорыв" будет. Военные уточнили список танков на Параде

"Прорыв" будет. Военные уточнили список танков на Параде

3 часа назад
Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

1 час назад
В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

48 минут назад
Популярные VPN-сервисы и блокировщики рекламы в Android и iOS шпионили за пользователями

Популярные VPN-сервисы и блокировщики рекламы в Android и iOS шпионили за пользователями

2 часа назад
"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

9 часов назад
Черные копатели превратили сквер на севере Москвы в опасную зону

Черные копатели превратили сквер на севере Москвы в опасную зону

4 часа назад
Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

3 часа назад
Следующие длинные выходные будут только в мае

Следующие длинные выходные будут только в мае

10 часов назад
Она же Джульетта, она же Шэрон Стоун: Анну Каменкову в 1990-е спас дубляж

Она же Джульетта, она же Шэрон Стоун: Анну Каменкову в 1990-е спас дубляж

5 часов назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

2 часа назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

3 часа назад
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

50 минут назад
Финский оборонный эксперимент: мужчин и женщин поселят в одной казарме

Финский оборонный эксперимент: мужчин и женщин поселят в одной казарме

58 минут назад
АвтоВАЗ может первым поднять цены на машины из-за обвала рубля

АвтоВАЗ может первым поднять цены на машины из-за обвала рубля

2 часа назад
ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

2 часа назад
От тверского клуба требуют извинений за рекламу с обещанием обслужить даже "страшненьких"

От тверского клуба требуют извинений за рекламу с обещанием обслужить даже "страшненьких"

2 часа назад
Как по маслу: екатеринбуржец заработал 24 миллиона рублей на продаже пустоты

Как по маслу: екатеринбуржец заработал 24 миллиона рублей на продаже пустоты

2 часа назад
В Испании сбежавший лев оказался собакой

В Испании сбежавший лев оказался собакой

2 часа назад
Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

2 часа назад
Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

3 часа назад
Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

3 часа назад
"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

3 часа назад
Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

4 часа назад
Подросток зверски расправился с прохожим, не давшим ему закурить

Подросток зверски расправился с прохожим, не давшим ему закурить

4 часа назад
Кокорин: при нынешнем руководстве в "Зенит" возвращаться не хочу

Кокорин: при нынешнем руководстве в "Зенит" возвращаться не хочу

4 часа назад
Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

5 часов назад
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

5 часов назад
Покупатель разбил молотком 11 телевизоров на глазах сотрудников гипермаркета

Покупатель разбил молотком 11 телевизоров на глазах сотрудников гипермаркета

5 часов назад
В МГУ обнаружили "рубильник старения"

В МГУ обнаружили "рубильник старения"

5 часов назад
Трамп не приедет на День Победы в Москву

Трамп не приедет на День Победы в Москву

6 часов назад
Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

6 часов назад
Россия и Саудовская Аравия оценили перспективы встречи ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия оценили перспективы встречи ОПЕК+

6 часов назад
17 самых феминистичных мультфильмов

17 самых феминистичных мультфильмов

7 часов назад
Советы Роспотребнадзора: не ходить в ТЦ, не ездить в транспорте в час пик

Советы Роспотребнадзора: не ходить в ТЦ, не ездить в транспорте в час пик

7 часов назад
Юдаева: ЦБ готовится минимизировать влияние внешних шоков на экономику России

Юдаева: ЦБ готовится минимизировать влияние внешних шоков на экономику России

7 часов назад
В России на магистралях позволят ездить быстрее, но в городах &#8211; медленнее

В России на магистралях позволят ездить быстрее, но в городах – медленнее

8 часов назад
Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс

Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс

8 часов назад
Как долго человек "вынашивает" коронавирус? Определён инкубационный период болезни

Как долго человек "вынашивает" коронавирус? Определён инкубационный период болезни

8 часов назад
Apple переписала рекомендации по очистке iPhone из-за коронавируса

Apple переписала рекомендации по очистке iPhone из-за коронавируса

9 часов назад
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

10 часов назад
Рейтинг смарт-часов Роскачества выявил неожиданного лидера

Рейтинг смарт-часов Роскачества выявил неожиданного лидера

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку