Российский Renault Kaptur переедет на платформу "Арканы"

Компания Renault начала рассекречивать свои планы на "тележку", разработанную для кросс-купе Arkana: еще до середины года она станет основой для еще одного кроссовера фирмы. Попутно "Каптюру" пообещали и новый силовой агрегат, и множество других новшеств.

Правда, пока в детали компания вдаваться не спешит. "Специалисты Renault Россия учли все пожелания владельцев первого поколения Renault Kaptur и вывели городской кроссовер на новый уровень во всем, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности в условиях российской эксплуатации", - в таких выражениях описывается грядущее обновление.

Kaptur позаимствует хорошо знакомый по "Аркане" 1,33-литровый турбомотор TCe 150 с отдачей, как легко догадаться, в 150 "лошадей", и работать он будет ровно с теми же вариатором и системой полного привода. Упоминаются также "новые ездовые настройки шасси", но не уточняется, новыми они станут по сравнению с "Арканой" или с актуальным кроссовером.

Кроме того, Kaptur должен обзавестись полностью переработанным интерьером, новой мультимедийной системой (вполне возможно, опять-таки от "Арканы) и некими уникальными для сегмента опциями. При этом ожидать каких-то знаковых изменений во внешности кроссовера не приходится.

Дебютировать основательно обновленный Renault Kaptur для российского рынка должен в первой половине нынешнего года.