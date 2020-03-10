Эрдоган: Турция уничтожила в Сирии 8 комплексов ПВО "Панцирь"

Турция уничтожила в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов ПВО "Панцирь", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сейчас в Идлибе есть "Панцири". Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Стоимость "Панцирей" очень высока, это важные системы ПВО", — отметил Эрдоган, сообщает РИА "Новости".

В минувший четверг в Москве состоялась встреча президента Владимира Путина с Эрдоганом в связи с обострением обстановки в Идлибе. Стороны приняли совместное заявление, подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня в Идлибе. Россия и Турция договорились о совместном патрулировании сирийской дороги М4, которая находится под контролем боевиков.

Обстановка в Идлибе обострилась после того, как террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали 27 февраля крупномасштабное наступление на сирийские правительственные войска, которые открыли ответный огонь. По сведениям Минобороны, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые затесались в ряды террористов.

Госдеп США заявил, что Америка поддерживает Турцию как союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как лучше поддержать Турцию в этом кризисе".