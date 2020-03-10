Коронавирус оставляет чемпионат Испании без зрителей на два тура

Игры 28-го и 29-го туров чемпионата Испании по футболу, как и ближайшие встречи второго дивизиона страны, пройдут при пустых трибунах. Ранее стало известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.

Как сообщает AS, такие меры приняты из-за непростой ситуации в Испании, связанной с коронавирусом. Пока никто не знает, будет ли вообще доигран чемпионат страны.

Напомним, что ранее было остановлено итальянское первенство по футболу.