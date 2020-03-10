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Тема:

Нефть и газ 14 минут назад

10 марта 202015:17

Рисковый сценарий ЦБ предполагает снижение нефти до $25

Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Банк России имеет достаточно большой пакет возможных мер для стабилизации ситуации, заявила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она отметила, что они уже неоднократно испытывались, “и даже в более тяжелых ситуациях”.

Стоит отметить, что еще осенью прошлого года российский регулятор разработал три возможных сценария социально-экономического прогноза. И один из них, рисковый, предполагает падение нефтяных цен до $25 за баррель. И даже до $20 в острой фазе кризиса. С последующим их закреплением на уровне $30-35. Он “предполагает действие факторов со стороны предложения, в частности ухудшение координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ при значительном росте добычи вне ОПЕК”.

В сценарий заложено “значительное смягчение” денежно-кредитной политики ФРС США и ЕЦБ”. Вплоть до снижения американским федрезервом базовой ставки до нуля к концу 2020 года. Кроме того, как предполагают в ЦБ, европейский регулятор, помимо снижения ставок, может расширить применение “инструментов нетрадиционной денежно-кредитной политики”, увеличив объемы покупки активов в рамках программы количественного смягчения.

Серьезное изменение внешних условий может негативно отразиться на СФР, в том числе и на России, отмечается в прогнозе. Для нее это может вылиться в ухудшение перспектив экономического роста, существенный рост премии за страновой риск и увеличение оттока капитала.

Согласно рисковому сценарию, возможно краткосрочное, но значительное повышение инфляции — до 6,5-8% в 2020 году. Основными факторами станут ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий. При этом аналитики ЦБ указывают на то, что “ с учетом снижения чувствительности внутренних цен к изменениям внешних факторов, в том числе в условиях последовательного проведения политики таргетирования инфляции и процессов импортозамещения, темпы роста цен в 2020 г. будут существенно ниже, чем в эпизоде кризиса 2014–2015 годов”. С учетом своевременной реакции денежно-кредитной политики, годовая инфляция начнет снижаться в начале 2021 года и к середине года приблизится к 4%.

Что касается экономического роста РФ, то рисковый сценарий предусматривает снижение темпа прироста ВВП по итогам 2020 года до -1,5%. Вклад в снижение внесут динамика потребления, инвестиций и экспорта, отмечают в ЦБ. При этом по мере адаптации к новым условиям рост вернется к положительным показателям: в 2021 году — 1-2%, в 2022 году — до 3,5-4,5%.

“Драйверы роста экономики России этого года сейчас меняются. Добыча нефти, вероятно, покажет сильный рост, усиливая структурную зависимость российской экономики от нефти; некоторые обрабатывающие сегменты могут выиграть от ослабления рубля, однако из-за слабого внешнего спроса ненефтяные доходы от экспорта будут оставаться слабыми”, — комментирует текущую ситуацию главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. Она также отметила, что для нейтрализации ситуации на рынках и в экономике, в распоряжении российских монетарных властей имеется набор мер, которые они задействуют.

“Во-первых, это конечно операции на валютном рынке. С другой стороны, как и в 2018 году, ЦБ остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила: правда, тогда цены на нефть были высокими, и пауза в механизме бюджетного правила предоставила рынку $4-5 млрд в месяц с августа по декабрь 2018; сейчас ситуация иная, и при цене на нефть ниже 43/барр. эффективность бюджетного правила сведена на нет”, — поясняет Орлова, — “По этой причине сейчас поддержка рынку придет от решения Минфина начать конвертировать часть средств ФНБ в рубли. Мы полагаем, что потенциально речь идет о сумме от $2 -3 млрд в месяц – размер месячного дефицита при цене на нефть $35/барр. Кроме того, ЦБ расширил механизмы предоставления валютной и рублёвой ликвидности, а также задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, это поможет смягчить эффект финансовой волатильность на реальный сектор”.

При этом главный экономист Альфа-банка полагает, что необходимости в повышении процентной ставки пока нет и на следующем заседании 20 марта она останется неизменной.

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