"ЛУКОЙЛ" увеличил чистую прибыль в 2019 году на 3,4%

"ЛУКОЙЛ" увеличил чистую прибыль по МСФО в 2019 году на 3,4% до 640,2 миллиарда руб., сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка снизилась на 2,4% до 7,8 триллиона руб. из-за снижения цен на нефть и нефтепродукты и уменьшение объемов торговли нефтепродуктами.

Эти факторы частично компенсировались снижением курса рубля, ростом объемов добычи и продажи нефти, увеличением продаж продукции нефтехимии. Росту прибыли помог и рост цен на газ и увеличение объемов добычи газа за рубежом.

Компания увеличила добычу нефти в 2019 году на 0,5%, газа – на 4,5%. Производство нефтепродуктов на завода "ЛУКОЙЛа" выросло на 2%.

"ЛУКОЙЛ" – крупнейшая в России частная нефтегазовая компания и одна из крупнейших в мире. Доля "ЛУКОЙЛа" на рынке — более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.