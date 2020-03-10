В Казанском соборе Петербурга можно приложиться к мощам Иоанна Крестителя. Одну из самых почитаемых святыней привезли из иерусалимского Иоанно-Предтеченского монастыря. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Торжественная церемония прошла накануне вечером. Сопровождал святыню игумен обители Варфоломей. Встречал ковчег Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Реликвию установили в центральной части собора. После совершенного молебна был открыт доступ прихожанам к святыне.

Иоанн Креститель высоко чтим среди православных верующих. Другое его имя — Предтечей, так как именно он проповедовал скорое пришествие Спасителя. До 17 марта мощи будут находиться в Петербурге, а затем вернется в Иерусалим. Доступ к святыни открыт с 8 до 23 часов.