Путин против досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом он заявил во время выступления в нижней палате парламента.

По словам главы государства, если россияне проголосуют за поправки в Конституцию, в том числе за передачу части полномочий президента Госдуме и Совету Федерации, то эти изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования. В связи с этим возникает вопрос, имеет ли право действующий состав Думы принять эти новые полномочия.

"Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму", — подчеркнул президент.

С предложением провести досрочные выборы в Думу выступил ранее депутат от "Единой России" Александр Карелин. По его мнению, это было бы честно по отношению к избирателям после принятия поправок в Конституцию.