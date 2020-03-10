Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

Международная команда учёных выяснила, что 33 тысячи лет назад южноафриканские охотники-собиратели обменивались украшениями из яичной скорлупы так же, как сегодня мы обмениваемся лайками в социальных сетях или браслетами дружбы.

В ходе новой работы археологи изучили фрагменты бус, найденные на территории Лесото. Это высокогорное королевство, полностью окружённое территорией Южно-Африканской Республики.

Антропологам давно известно, что сегодня охотники-собиратели обмениваются бусами из скорлупы страусиных яиц, чтобы укрепить межличностные связи. Например, такая традиция есть у бушменов в пустыне Калахари.

Однако археологи удивились, отыскав в Лесото похожие древние украшения. Дело в том, в высокогорных районах страусы не обитают.

Кроме того, не было найдено фрагментов бусин или необработанной яичной скорлупы - свидетельств того, что украшения изготавливались в той местности, где были обнаружены.

Тогда учёные решили выяснить происхождение артефактов. Для этого они провели анализ обнаруженных объектов на изотопы стронция.

Как поясняют специалисты, изотоп стронций-87 является дочерним изотопом радиоактивного рубидия-87: первый образуется при распаде второго.

Более древние породы, такие как гранит и гнейс, содержат больше стронция, чем более молодые породы, например, базальт.

Атомы стронция извлекаются из земли растениями, которые, в свою очередь, поедают животные, в том числе страусы. Стронций попадает в их организм, а затем в яичную скорлупу. Таким образом, её изотопный анализ может дать важные подсказки учёным.

Используя образцы растений и почвы, а также зубную эмаль современных грызунов (из музейных коллекций), исследователи установили базовые показатели "сигналов стронция" на всей территории Лесото и в близлежащих районах.

Получилась своеобразная карта, которая помогла учёным понять происхождение тех или иных фрагментов страусиной яичной скорлупы.

Оказалось, почти 80% найденных бусин попали в Лесото из других регионов, находящихся на расстоянии от 325 до 1000 километров.

"Бусины из страусиной яичной скорлупы и сделанные из них украшения в каменном веке в основном работали как [современные] лайки в Facebook или Twitter", - уверен глава научной группы археолог Брайан Стюарт (Brian Stewart) из Мичиганского университета.

В то же время такие изделия подтверждали связи с партнёрами по обмену и информировали других о наличии этих отношений, добавляет учёный.

Примечательно, что древние люди обменивались бусами в период климатических потрясений, около 59-29 тысяч лет назад.

По мнению Стюарта, украшения помогали охотникам-собирателям из "экологически взаимодополняющих" регионов наладить сотрудничество: с ухудшением климатических условий одна группа получала доступ к ресурсам другой группы и наоборот.

"Эти обменные сети могли использоваться для получения информации о ресурсах, состоянии ландшафтов, животных, растительной пище, других людях и, возможно, брачных партнёрах", - считает Стюарт.

Статья по итогам этого исследования вышла в журнале PNAS.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о доисторическом пирсинге, украшениях неандертальцев и палеолитических "подвесках мёртвых".