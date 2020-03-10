ДОМ.РФ назвал крупнейших российских застройщиков

Всего в России сейчас строится 101 млн квадратных метров жилья, сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства. При этом на долю десяти лидеров приходится пятая часть от общего объема — 19,7 млн квадратных метров. Это, как отмечают в финансовом институте, говорит о низком уровне концентрации деятельности девелоперов в России. “Для сравнения, в банковском секторе на топ-10 кредитных организаций приходится более 70% всех активов”, — отмечают аналитики организации.

Возглавляет список группа компаний ПИК, на долю которой приходится 7% всего строящегося жилья площадью 6,6 млн квадратных метров. В тройку лидеров также входят Группа ЛСР с долей в 3% (3,2 млн кв. м) и SETL Group с аналогичной долей в 3% (2,6 млн кв. м).

В топ-10 также входят “Инград” (1,254 млн кв. м), “Самолет” (1,139 млн кв. м), “Югстройимпериал” (1,121 млн кв. м), “Югстройинвест” (1,074 млн кв. м), “Гранель” (973 тыс. кв. м), “Спецстройкубань” (923 тыс. кв. м), “Главстрой” (тыс. кв. м).

При этом бизнес трех крупнейших застройщиков сконцентрирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области, отмечают в ДОМ.РФ. В этих регионах строится 40% от всего возводящегося в России жилья — 41,5 млн квадратных метров.

“Ни в одном из данных регионов, за исключением Санкт-Петербурга, доля лидеров строительного рынка не превышает 25%. В Москве на них в совокупности приходится 24% строящегося жилья (общий объем стройки – 15,3 млн кв. м), в Московской области – 20% (при общем объеме – 11,3 млн кв. м), в Санкт-Петербурге – 44% (общий объем – 11,8 млн кв. м) и в Свердловской области – 14% (общий объем – 3,1 млн кв. м)”, — отмечают в ДОМ.РФ.

В финансовом институте развития напоминают, что в отрасли сейчас происходят большие перемены: с 1 июля 2019 года изменились условия финансирования девелоперских проектов. Теперь привлечение средств дольщиков возможно только через эскроу-счета. По информации ДОМ.РФ в сегменте крупных, средних и малых девелоперов уровень проникновения таких счетов составляет 29-31%. Исключением стали системообразующие застройщики, получившие льготные критерии для сохранения возможности завершения строительства по старым правилам.