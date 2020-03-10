Кокорин: при нынешнем руководстве в "Зенит" возвращаться не хочу

Форвард Александр Кокорин, права на которого принадлежать питерскому "Зениту" и который играет на правах аренды за клуб "Сочи", отметил, что история с его временным переездом в Краснодарский край оставила у него негативное впечатление. Игрок не хотел бы возвращаться в "Зенит".

Кокорина огорчило, что о своем возможном переезде он узнал из прессы и был удивлен, что желание главного тренера "Зенита" Сергея Семака, желавшего продолжать работать с форвардом, руководителями клуба учтено не было: "Мне сказали: "Так получается, что сейчас не все решает тренер".

Футболист выразил мнение, что у Семака в клубе на сегодня несколько двусмысленная ситуация из-за того, что он поддержал Кокорина после его возвращения из колонии, где он отбывал срок за хулиганство: "Ситуация неприятная для него. Он не говорил, но по нему видно: "Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела".

В этой связи Кокорин высказался в интервью youtube-каналу "Красава" по поводу возможного возвращения в "Зенит" после истечения срока аренды: "На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет".