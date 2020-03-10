Подросток зверски расправился с прохожим, не давшим ему закурить

В Кемеровской области17-летний подросток жестоко избил местного жителя, расправа попала на видео, снятое камерой наблюдения.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 9 марта, в Ленинске-Кузнецком возле магазина "Сибиряк". Избиению предшествовал короткий диалог между группой подвыпивших юношей и 33-летним мужчиной. Затем один из подростков нанес своей жертве неожиданный удар, а затем колотил со всей силы ногами по голове.

Приятели со второй попытки отвели агрессора в сторону — в первый раз он вернулся и со всей силы нанес еще несколько ударов — а затем уехали на автомобиле.

Пострадавший рассказал редакции издания "Толк42.рф", что агрессор ему известен — избил его 17-летний подросток, живущий в этом же городе. По его словам, расправе предшествовала просьба дать закурить. Махать ногами и кулаками рассвирепевший юноша стал после того, как услышал отказ.

Мужчина, у которого после экзекуции, не говоря о многочисленных ушибах, оказались сломаны глазница, нос и зуб, написал заявление в полицию. В отношении подростка, по данным издания, заведено уголовное дело.