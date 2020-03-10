Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией

В Италии за сутки от последствий коронавируса Covid-19 умерли 168 человек, общее число зараженных превысило 10 тысяч человек.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

По его словам, всего же умерло от болезни 631 человек.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс", премьер-министр Словении Марьян Шарец уведомил всех, что его страна закрывает границу с Италией после подобного же решения Австрии.

10 марта Вена объявила о запрете въезда из Италии в Австрию всех, в том числе и собственных граждан. Последние могут въехать на родину только после согласия на двухнедельный карантин у себя дома. Между странами приостанавливается авиационное и железнодорожное сообщение. Исключение делается только для водителей грузового автотранспорта, которых будут проверять на границе.