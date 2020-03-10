Назад в 2014 год: в России подорожают лекарства и импортные товары на 10%

Лекарства подорожают из-за падения рубля, как и авиабилеты, и импортные товары, и автомобили, которые собирают из импортных комплектующих. Ситуация все больше напоминает кризис 2014 года.

О грядущем подорожании лекарств сообщила Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей.

"Лекарственный рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций. Скачки валют неизбежно отразятся на ценах на лекарства", — пояснила агентству ТАСС Игнатьева.

Курс рубля рухнул после обвала цен на нефть в понедельник. Доллар начал дорожать на Мосбирже в пятницу вечером – с 64 до 68,8 рубля, а евро подорожал – с 74 до 77,5 рубля.

В понедельник, когда Мосбиржа была закрыта на праздничный день, рубль продолжил падение на международном валютном рынке, примерно на 3,5-4%.

Сегодня доллар на Мосбирже торгуется на 3 рубля дороже, чем в пятницу — по 71,5 рубля, а евро – почти на 4 рубля, по 81,3 рубля. В итоге за два торговых дня рубль обесценился почти на 10%. Заявления ЦБ РФ и Минфина о возможной поддержке рубля и продаже валюты на Мосбирже пока ни к чему не привели.