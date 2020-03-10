В Ялте задержан "соцработник", наживавшийся на пенсионерах. Как передает служба информации "Вести – Севастополь", сообщили о случаях мошенничества пострадавшие люди преклонного возраста.

Как выяснилось, женщина предлагала свои услуги в оформлении льгот, представляясь социальным работником. Обманщица втиралась в доверие и, попадая в дом, обчищала квартиру. Пенсионеры обратились в полицию с заявлениями о пропажи денег. По информации пресс-службы МВД по Республике Крым, мошеннице удалось обогатиться на сумму более 700 тысяч рублей.

Задержать женщину удалось после того, как одна из пострадавших описала приметы обманщицы. Теперь ей грозит уголовное дело о краже в крупном размере и до шести лет тюрьмы.