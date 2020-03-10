У владельца "Олимпиакоса" Маринакиса обнаружены симптомы COVID-19

Владелец греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис признался, что у него обнаружили коронавирус. Об этом греческий бизнесмен и политик сообщил на своей странице в Instagram.

По словам известного магната, чувствует он себя хорошо и уже принял все необходимые меры. Также Маринакис заявил, что следует рекомендациям медиков и советует всем своим согражданам делать то же самое.

6 марта владелец "Олимпиакоса" присутствовал на игре Чемпионшипа между "Ноттингем Форест" и "Миллуоллом". Напомним, что Маринакис также владеет английским "Ноттингемом".