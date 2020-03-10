Коронавирус против футбольного Евро-2020. УЕФА пока выжидает

Судьба чемпионата Европы по футболу все еще находится под вопросом, хотя руководство УЕФА несколько раз подтверждало проведение Евро-2020 в сроки, оговоренные ранее. Однако в связи с распространением коронавируса ряд стран просят рассмотреть вариант переноса первенства.

Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport. Вспышка эпидемии угрожает и чемпионатам ряда стран, так что их представители хотели бы получить возможность завершения национальных чемпионатов.

Инсайдеры, на которых ссылается издание, сообщают, что один из возможных вариантов проведения Евро-2020 в 2021 году. При этом известно, что глава УЕФА Александер Чеферин против идеи переноса. Он все еще надеется провести турнир в срок с 12 июня по 12 июля.