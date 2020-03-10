Саудовская Аравия не сможет долго продолжать ценовую войну за нефть

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее, передает Bloomberg.

Если цены на нефть не восстановятся и останутся на уровне ниже половины уровня, необходимого Саудовской Аравии для уравновешивания своего бюджета, экономика — и большие амбиции наследного принца по ее реформированию — могут оказаться одними из самых больших жертв.

На энергетический сектор Саудовской Аравии сейчас приходится около 80% экспорта королевства и две трети налоговых поступлений.

Если нефть сорта Brent останется на уровне в 35 долларов, то без корректировки расходов в 2020 году в Саудовской Аравии будет отмечаться дефицит бюджета в 15% от объема производства, однако прямые иностранные резервы королевства могут быть исчерпаны примерно через пять лет, если не будут найдены другие источники финансирования, полагают в коммерческом банке Абу-Даби.

"Саудовская Аравия накопила значительные резервы, которые позволят ей пережить продолжительный период низких цен, но это может обойтись дорого", — сказал Тарек Фадлаллах, исполнительный директор ближневосточного подразделения Nomura Asset Management в Дубае.

По его словам, стоимость ценовой войны негативно скажется на средствах, которые могли быть использовании для диверсификации экономики Саудовской Аравии.

Рынки нефти рухнули 9 марта более чем на 30% после развала альянса ОПЕК+, что произошло после конфронтации Саудовской Аравии и России, которая отказалась продлевать сокращение добычи нефти для поддержки нефтяных котировок.

Мировой эталон сырой нефти марки Brent ранее продемонстрировал самый большой однодневный спад со времен войны в Персидском заливе 1991 года, снизившись до примерно 35 долларов за баррель. Bank of America и Goldman Sachs уже заявили, что цены в дальнейшем могут упасть до 20 долларов.

Все еще страдающая от последствий нефтяного коллапса шесть лет назад экономика Саудовской Аравии начала ценовую войну, имея ряд экономических средств защиты, которые, вероятно, не смогут сравниться со средствами российской стороны.

Чистые иностранные активы центрального банка Саудовской Аравии снизились примерно на треть от своего максимума 2014 года. Правительство нацелено на дефицит бюджета в размере 6,4% от валового внутреннего продукта в этом году при условии, что в среднем цена нефти Brent составит около 65 долларов за баррель. Чтобы сбалансировать бюджет этого года, королевству нужна нефть почти за 84 доллара.

Серьезное падение на нефтяном рынке на фоне распространения нового коронавируса, что уже нанесло вред глобальному спросу на энергоресурсы, может изменить экономические расчеты для Саудовской Аравии. Рынок уже вынес свой вердикт: в понедельник саудовские облигации и акции обвалились.

Облигации королевства оказались в числе наиболее пострадавших в регионе в понедельник, поскольку ценные бумаги, подлежащие погашению в 2029 и 2049 годах, находятся в стадии наибольшего падения с момента их выпуска. Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимый уровень, что подорвало правительственную оценку в 2 триллиона долларов для государственной нефтяной компании.

"Есть несколько буферов, чтобы подождать и посмотреть, как развивается рынок нефти, и как на это отреагирует Россия, — сказала Моника Малик, главный экономист Коммерческого банка Абу-Даби. — Тем не менее, буферы сейчас слабее, чем в 2014 году. Если эта нефтяная война продолжится и цены на нефть останутся подавленными, Саудовской Аравии придется сократить расходы и снова принять меры жесткой экономии".

В отличие от саудитов Россия была готова отказаться от переговоров с ОПЕК, чтобы нанести ущерб конкурентам из США, поскольку она более устойчива к снижению цен после того, как центральный банк восстановил свои международные резервы до самого высокого уровня с августа 2008 года. У России есть плавающая валюта — в отличие от Саудовская Аравия — страна может поддерживать свой бюджет на фоне снижения нефтяных доходов.

Учитывая важность государственных расходов на проекты и социальное обеспечение, "внутренняя политическая чувствительность Саудовской Аравии к экономическому стрессу намного выше, чем у России", считает Хаснайн Малик, глава компании Tellimer в Дубае.

"Обе стороны имеют достаточные финансовые возможности и достаточно разные цели для поддержания ценовой войны в течение некоторого времени — квартала, а не месяца, — сказал Малик. — Но такое резкое падение цены на нефть — более чем на 35% за неделю, может фактически сократить продолжительность этой войны".