  • USD
    67.5175
  • EUR
    75.8424
  • IMOEX
    2573.38
  • RTSI
    1133.12
  • DJA
    8107.27
  • NASDAQ
    8249.41
  • BRENT
    37.35
  • ГАЗПРОМ
    180.25
  • Газпрнефть
    344
  • Роснефть
    333.3
  • АЛРОСА
    70.1
  • Сбербанк
    207.51

Тема:

Нефть и газ 1 минута назад

10 марта 202017:34

Саудовская Аравия не сможет долго продолжать ценовую войну за нефть

EPA

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее, передает Bloomberg.

Если цены на нефть не восстановятся и останутся на уровне ниже половины уровня, необходимого Саудовской Аравии для уравновешивания своего бюджета, экономика — и большие амбиции наследного принца по ее реформированию — могут оказаться одними из самых больших жертв.

На энергетический сектор Саудовской Аравии сейчас приходится около 80% экспорта королевства и две трети налоговых поступлений.

Если нефть сорта Brent останется на уровне в 35 долларов, то без корректировки расходов в 2020 году в Саудовской Аравии будет отмечаться дефицит бюджета в 15% от объема производства, однако прямые иностранные резервы королевства могут быть исчерпаны примерно через пять лет, если не будут найдены другие источники финансирования, полагают в коммерческом банке Абу-Даби.

"Саудовская Аравия накопила значительные резервы, которые позволят ей пережить продолжительный период низких цен, но это может обойтись дорого", — сказал Тарек Фадлаллах, исполнительный директор ближневосточного подразделения Nomura Asset Management в Дубае.

По его словам, стоимость ценовой войны негативно скажется на средствах, которые могли быть использовании для диверсификации экономики Саудовской Аравии.

Рынки нефти рухнули 9 марта более чем на 30% после развала альянса ОПЕК+, что произошло после конфронтации Саудовской Аравии и России, которая отказалась продлевать сокращение добычи нефти для поддержки нефтяных котировок.

Мировой эталон сырой нефти марки Brent ранее продемонстрировал самый большой однодневный спад со времен войны в Персидском заливе 1991 года, снизившись до примерно 35 долларов за баррель. Bank of America и Goldman Sachs уже заявили, что цены в дальнейшем могут упасть до 20 долларов.

Все еще страдающая от последствий нефтяного коллапса шесть лет назад экономика Саудовской Аравии начала ценовую войну, имея ряд экономических средств защиты, которые, вероятно, не смогут сравниться со средствами российской стороны.

Чистые иностранные активы центрального банка Саудовской Аравии снизились примерно на треть от своего максимума 2014 года. Правительство нацелено на дефицит бюджета в размере 6,4% от валового внутреннего продукта в этом году при условии, что в среднем цена нефти Brent составит около 65 долларов за баррель. Чтобы сбалансировать бюджет этого года, королевству нужна нефть почти за 84 доллара.

Серьезное падение на нефтяном рынке на фоне распространения нового коронавируса, что уже нанесло вред глобальному спросу на энергоресурсы, может изменить экономические расчеты для Саудовской Аравии. Рынок уже вынес свой вердикт: в понедельник саудовские облигации и акции обвалились.

Облигации королевства оказались в числе наиболее пострадавших в регионе в понедельник, поскольку ценные бумаги, подлежащие погашению в 2029 и 2049 годах, находятся в стадии наибольшего падения с момента их выпуска. Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимый уровень, что подорвало правительственную оценку в 2 триллиона долларов для государственной нефтяной компании.

"Есть несколько буферов, чтобы подождать и посмотреть, как развивается рынок нефти, и как на это отреагирует Россия, — сказала Моника Малик, главный экономист Коммерческого банка Абу-Даби. — Тем не менее, буферы сейчас слабее, чем в 2014 году. Если эта нефтяная война продолжится и цены на нефть останутся подавленными, Саудовской Аравии придется сократить расходы и снова принять меры жесткой экономии".

В отличие от саудитов Россия была готова отказаться от переговоров с ОПЕК, чтобы нанести ущерб конкурентам из США, поскольку она более устойчива к снижению цен после того, как центральный банк восстановил свои международные резервы до самого высокого уровня с августа 2008 года. У России есть плавающая валюта — в отличие от Саудовская Аравия — страна может поддерживать свой бюджет на фоне снижения нефтяных доходов.

Учитывая важность государственных расходов на проекты и социальное обеспечение, "внутренняя политическая чувствительность Саудовской Аравии к экономическому стрессу намного выше, чем у России", считает Хаснайн Малик, глава компании Tellimer в Дубае.

"Обе стороны имеют достаточные финансовые возможности и достаточно разные цели для поддержания ценовой войны в течение некоторого времени — квартала, а не месяца, — сказал Малик. — Но такое резкое падение цены на нефть — более чем на 35% за неделю, может фактически сократить продолжительность этой войны".

Ранее по теме

Сейчас

15:41

Путин: наделение Госсовета президентскими полномочиями опасно

15:37

Путин против досрочных выборов в Госдуму

15:19

Путин прибыл в Госдуму

14:30

После 15 часов Путин приедет в Госдуму

13:54

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

13:30

Трамп не приедет на День Победы в Москву

13:27

Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: наделение Госсовета президентскими полномочиями опасно

Путин: наделение Госсовета президентскими полномочиями опасно

1 час назад
Турция объявила об уничтожении комплексов ПВО в Сирии

Турция объявила об уничтожении комплексов ПВО в Сирии

1 час назад
Путин против досрочных выборов в Госдуму

Путин против досрочных выборов в Госдуму

1 час назад
Черные копатели превратили сквер на севере Москвы в опасную зону

Черные копатели превратили сквер на севере Москвы в опасную зону

1 час назад
Советы Роспотребнадзора: не ходить в ТЦ, не ездить в транспорте в час пик

Советы Роспотребнадзора: не ходить в ТЦ, не ездить в транспорте в час пик

4 часа назад
Подросток зверски расправился с прохожим, не давшим ему закурить

Подросток зверски расправился с прохожим, не давшим ему закурить

1 час назад
"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

5 часов назад
Она же Джульетта, она же Шэрон Стоун: Анну Каменкову в 1990-е спас дубляж

Она же Джульетта, она же Шэрон Стоун: Анну Каменкову в 1990-е спас дубляж

2 часа назад
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

6 часов назад
Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

Обманные ароматы: почему морских черепах чертовски привлекает пластик?

20 минут назад
Кокорин: при нынешнем руководстве в "Зенит" возвращаться не хочу

Кокорин: при нынешнем руководстве в "Зенит" возвращаться не хочу

1 час назад
Бобоня постится. Кот на Урале перешел на монастырскую диету

Бобоня постится. Кот на Урале перешел на монастырскую диету

9 часов назад
Следующие длинные выходные будут только в мае

Следующие длинные выходные будут только в мае

7 часов назад
Рейтинг смарт-часов Роскачества выявил неожиданного лидера

Рейтинг смарт-часов Роскачества выявил неожиданного лидера

7 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

8 минут назад
"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

19 часов назад
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

20 минут назад
Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

Психологи: соцсети помогут получать удовольствие от занятий спортом

49 минут назад
"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

"Звезда в шоке!": разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

51 минута назад
Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

1 час назад
Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

Найдены украшения, служившие "лайками" в каменном веке

1 час назад
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

2 часа назад
Покупатель разбил молотком 11 телевизоров на глазах сотрудников гипермаркета

Покупатель разбил молотком 11 телевизоров на глазах сотрудников гипермаркета

2 часа назад
В МГУ обнаружили "рубильник старения"

В МГУ обнаружили "рубильник старения"

2 часа назад
Сбивший и утопивший школьницу водитель вернулся на место преступления

Сбивший и утопивший школьницу водитель вернулся на место преступления

3 часа назад
Трамп не приедет на День Победы в Москву

Трамп не приедет на День Победы в Москву

3 часа назад
Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

3 часа назад
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

3 часа назад
Россия и Саудовская Аравия оценили перспективы встречи ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия оценили перспективы встречи ОПЕК+

3 часа назад
17 самых феминистичных мультфильмов

17 самых феминистичных мультфильмов

4 часа назад
Пьяные подростки влетели на машине в заправку. Видео

Пьяные подростки влетели на машине в заправку. Видео

4 часа назад
В Подмосковье студент убил свою мать из-за наркотиков

В Подмосковье студент убил свою мать из-за наркотиков

4 часа назад
Юдаева: ЦБ готовится минимизировать влияние внешних шоков на экономику России

Юдаева: ЦБ готовится минимизировать влияние внешних шоков на экономику России

4 часа назад
Пьяный пермяк угнал машину и сбил детей своих приятелей

Пьяный пермяк угнал машину и сбил детей своих приятелей

5 часов назад
В России на магистралях позволят ездить быстрее, но в городах &#8211; медленнее

В России на магистралях позволят ездить быстрее, но в городах – медленнее

5 часов назад
Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс

Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс

5 часов назад
Как долго человек "вынашивает" коронавирус? Определён инкубационный период болезни

Как долго человек "вынашивает" коронавирус? Определён инкубационный период болезни

5 часов назад
Коронавирус может сохраняться в воздухе полчаса

Коронавирус может сохраняться в воздухе полчаса

6 часов назад
Apple переписала рекомендации по очистке iPhone из-за коронавируса

Apple переписала рекомендации по очистке iPhone из-за коронавируса

6 часов назад
Нефтяной шок: 3 кризиса нефтяного рынка за последние 20 лет

Нефтяной шок: 3 кризиса нефтяного рынка за последние 20 лет

6 часов назад
Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

7 часов назад
Въезжающим в Израиль грозит 7 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

Въезжающим в Израиль грозит 7 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

7 часов назад
"Не боись, прорвемся": Симоньян уверена, что у экономики есть запас прочности

"Не боись, прорвемся": Симоньян уверена, что у экономики есть запас прочности

7 часов назад
Рекорд по удалениям: 21-й тур чемпионата России по футболу вошел в историю

Рекорд по удалениям: 21-й тур чемпионата России по футболу вошел в историю

7 часов назад
Всю Италию посадили на карантин

Всю Италию посадили на карантин

8 часов назад
Владимир Мединский: фальсификация истории происходит для изменения статуса России

Владимир Мединский: фальсификация истории происходит для изменения статуса России

9 часов назад
В галерее "Дорога памяти" собрано более 27 млн записей об участниках войны

В галерее "Дорога памяти" собрано более 27 млн записей об участниках войны

10 часов назад
7 главных событий предстоящей недели в экономике

7 главных событий предстоящей недели в экономике

10 часов назад
Суд по делу сбитого "Боинга" в Донбассе: слушания могут затянуться

Суд по делу сбитого "Боинга" в Донбассе: слушания могут затянуться

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку