Nissan отказывается от венчурного фонда с Renault

Окончательное решение по возможному выходу из венчурного фонда Alliance Ventures может быть принято к концу месяца, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Nissan. Они предпочли остаться анонимными, так как официально информация о планах автопроизводителя по этому поводу пока не афишируется.

По словам одного из собеседников агентства, триггером для поднятия этого вопроса в Nissan, по всей видимости, стало решение младшего партнера альянса, Mitsubishi Motors, о прекращении выделения средств в фонд. Об этом японский автопроизводитель сообщил партнерам на прошлой неделе, отмечает источник.

Второй собеседник добавил, что решение о выходе из венчурного фонда уже практически принято. Однако что в Nissan, что в Mitsubishi эту информацию опровергли, заявив, что никаких решений по фонду принято не было.

Агентство объясняет возможный шаг Nissan резким снижением доходов автогиганта, что объясняется падением спроса на его продукцию в Китае на фоне вспышки коронавируса. В феврале продажи автомобилей в Поднебесной упали на 80%. Кроме того, это укладывается в концепцию по сокращению расходов, к которой компания обратилась после прихода нового генерального директора.

Alliance Ventures занимался "поиском новых решений" для своих участников через поддержку стартапов. Предполагалось, что три члена альянса ежегодно выделяют в фонд $200 млн в год. Однако, по словам одного из источников Reuters, до такой суммы дело никогда не доходило.

Венчурный фонд был создан при скандально-известном главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосе Гоне. Первоначальные инвестиции в него составили $200 млн, а к 2023 году их объем должен был достигнуть $1 млрд.