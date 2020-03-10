Названы автомобили, которые чаще всего отдают в залог

В России растет как число граждан, одалживающих деньги под залог автомобилей, так и количество денег, полученных таким образом. При этом чаще всего заложенными оказываются автомобили, которые новыми уже давным-давно не продаются.

Самым закладываемым автомобилем в 2019 году в России аналитики сервиса CarMoney, на которых ссылается "Коммерсант", назвали Ford Focus. По всей видимости, связано это с широким распространением модели несколько лет назад: в начале нулевых именно "Фокус" стал одной из первых локализованных иномарок и пользовался активным спросом. Периодически лидирует эта модель, к слову, и по числу сделок на вторичном рынке.

А вторую и третью позиции по популярности заняли актуальные лидеры рынка новых автомобилей - Kia Rio и Hyundai Solaris. Кроме того, популярными в этом сегменте финансового рынка называют Volkswagen Polo и, как ни странно, Mitsubishi Lancer, а среди более дорогих моделей - Toyota Camry, Mazda 6, VW Passat и Ford Mondeo. Что касается отечественных автомобилей, то в этом случае предпочтение отдается Lada Vesta.

Правда, у каждого региона свой лидер: скажем, если в Петербурге и Екатеринбурге действительно предпочитают отдавать в залог "Фокусы", то в столице, на которую приходится треть всех займов, лидирует Hyundai Solaris, а в Ростове-на-Дону - Hyundai Accent.

Чаще всего займы оформлялись на автомобили стоимостью от 300 до 700 тысяч рублей - это половина всех проанализированных сделок и на 3% больше, чем в 2018 году. Более дешевые машины стали отдавать реже - только в 20% случаев, а автомобили стоимостью от 1 миллиона рублей становились предметом залога в 16% ситуаций.