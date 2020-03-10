Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

Авиабилеты за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро. Но акции и скидки в цене авиабилетов от авиакомпаний, связанные со снижением спроса по некоторым авианаправлениям из-за коронавируса, помогут сгладить такое подорожание.

Обычно курс рубля на следующую неделю для международных авиаперелетов устанавливают по понедельникам, но 9 марта стал выходным днем., поэтому курс установят во вторник 12 марта, отмечает "Интерфакс".

C 12 по 17 марта курсы валют в системе Sabre составляют: 1 евро — 82 руб., 1 доллар — 72,5 руб. На 11 марта действует старый курс: 1 — 73,5 руб., 1 доллар — 66,5 руб.

Одновременно упали цены на нефть, что приведет к снижению цен на топливо, а значит, и на авиабилеты.

Между тем авиабилеты во Францию подорожали в среднем на 16% до 18920 руб., в Чехию — на 21,4% до 12823 руб.

При этом стоимость авиабилета в Германию снизилась в среднем на 4% до 12979 руб., в Испанию — на 5% до 16942 руб., в Италию — на 11% до 12038 руб.