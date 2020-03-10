В Спасском районе сирота-программист живет на ферме, где забивает скот

Сирота в Спасском районе Нижегородской области живет практически на улице. Программист по образованию на жизнь зарабатывает тяжелым физическим трудом. Местная власть лишь разводит руками. Заступиться за юношу решили активисты ОНФ.

После двух детдомов — в Спасском и Княгинине — и учебы в местном техникуме Саша Голышев оказался на улице. Временный кров и возможность заработать на хлеб сироте дала фермер Равиля Пирогова. Поэтому работает и живет молодой человек на ферме. Здесь у него угол, а из хозяйства только диван и кот.

У сироты нет своего жилья и регистрации, а значит и предложений от работодателей. Имея образование пришлось переквалифицироваться в забойщика скота.

Неоднократно Саша приходил в администрацию района на счет жилья, но всякий раз чиновники ссылались на очередь на жилплощадь. Насчет регистрации — молчали, передает ГТРК "Нижний Новгород". В отчаянии юноша написал письмо в региональную Общественную палату. Активисты взялись помочь молодому человеку.

Незамедлительно общественники направились на прием к главе района, к которому сироте попасть не удавалось. Глава местного самоуправления Спасского района Татьяна Бирюкова обещала, что будет искать возможность поставить Сашу на учет. "Будем договариваться с образовательным учреждением, откуда его выписали.. — из техникума или искать частное лицо, чтобы его зарегистрировали в этом же помещении", — заверила чиновник.

Ускорить возможно будет и получение квартиры, говорят в администрации, если сэкономят средства или получат дополнительные квоты. По очереди же Саша должен отметить новоселье в первой половине будущего года.