Минфин Италии анонсировал заморозку ипотечных выплат

По словам замглавы Минфина Италии Лауры Кастелли, в новый пакет экономических мер, который сейчас готовит правительство, может войти заморозка платежей по ипотечным кредитам.

Кастелли отметила, что в правительственном пакете мер, направленном на поддержку предприятий и граждан страны, будет содержаться "очень важная налоговая часть по приостановке платежей, зарплатных выплат, взносов". В беседе с ведущим на радио "Radio Anch'io" замглавы итальянского финансового ведомства, говоря об ипотеке и налогах, сообщила, что "все приостанавливается". Она уточнила, что речь идет о частных лицах и семьях.

В общей сложности итальянское правительство анонсировало меры поддержки на 7,5 миллиарда евро. Однако его утверждение грозит Риму увеличением дефицита бюджета. Как ранее отметил министр финансов Италии Роберто Гуалтьери, дополнительный дефицит составит €6,35 миллиарда.

Так что для утверждения пакета мер, предложенного кабмином, парламент должен одобрить повышение порога дефицита на 0,35%. Таким образом, планка поднимется с текущих 2,5% до 2,85% от ВВП.