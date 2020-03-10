Причиной отравления иркутян стал стафилококк

Причиной отравления иркутян, отравившихся готовыми салатами, стал стафилококк. Таковы результаты лабораторных исследований, передает ГТРК "Иркутск".

Как уже сообщалось, 4 марта жители города с симптомами пищевого отравления были госпитализированы в инфекционную больницу. Сначала — 10 человек, затем — еще трое. Выяснилось, что все они употребляли в пищу готовые салаты в магазинах торговой сети "Слата".

Предположительно, источник инфекции был обнаружен у персонала цеха компании "Маяк", сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Проверка выявила нарушение правил личной гигиены, а также технологии приготовления и хранения продуктов.