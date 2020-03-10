"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

9 марта на телеканале "Россия 1" состоялась премьера многосерийной комедийной мелодрамы "Невеста комдива". Актеры рассказали, что работать над сериалом временами было нелегко, но порой на съемках у них просто захватывало дух.

Ради съемок актрисам Александре Никифоровой и Виолетте Давыдовской пришлось освоить военную технику 1970-х годов, ведь по сюжету они работали на коммутаторе. Впрочем, как рассказала Никифорова изданию StarHit, тема военной связи ей знакома.

"Мой отец тридцать лет служил в главном узле связи Черноморского флота, а моя героиня Катя попадает именно в связь, становится телефонисткой на коммутаторе. По-моему, это прекрасное совпадение!" – рассказала она.

По словам Никифоровой, ей запомнились съемки в горах.

"Было так высоко, что захватывало дух", – вспоминает она.

Кроме того, ради съемок актрисе и ее коллеге Бибигуль Актан пришлось нырять в Черное море, а актеру Евгению Морозову, который сыграл начальника узла связи потребовалось научился водить УАЗ.

Как выяснилось, с военной тематикой соприкасался и Максим Аверин, сыгравший одну из главных ролей. Он признался, что бывал в разных военных частях и видел, как служат военные летчики.

"Это люди, для которых служба – это жизнь", – сказал он.

И все же, его роль – не только про службу.

"В общем-то тема всегда одна и та же: каждый хочет любить. И комдив, несмотря на то, что он генерал-майор, он тоже мечтает, что встретит свою женщину", – сказал актер.

Продолжение мелодрамы "Невеста комдива" смотрите на телеканале "Россия 1" в 21:00 10 марта.