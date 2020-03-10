В Испании сбежавший лев оказался собакой

Полиция испанского городка Молина-де-Сегура успокоила обеспокоенных жителей, которые сообщили правоохранителям о разгуливающем по улицам льве.

Оказалось, это большая собака, которая была пострижена хозяевами так, что, действительно издали напоминала льва. У нее было пострижено туловище, а у головы оставлена грива". Сходство с царем зверей псу придавал и побритый хвост, на котором оставили "кисточку".

Se han recibido esta mañana varios avisos alertando de que habían visto suelto por la zona de huerta un león 🦁, otros un bicho extraño, pero finalmente le hemos pasado el lector de microchip y ha resultado ser un... perro 🐕. Identificando a su titular. pic.twitter.com/O5k6ZClX9a — Policia Local Molina de Segura (@MolinaPolicia) March 7, 2020

Найти хозяев собаки и вернуть ее домой помог чип, который обнаружили правоохранители у животного, сообщает издание UPI.