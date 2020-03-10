10 марта 202017:48

Как по маслу: екатеринбуржец заработал 24 миллиона рублей на продаже пустоты

МВД РФ

В Екатеринбурге задержали предполагаемого мошенника, который заработал на продаже несуществующих партий растительного масла не менее 24 миллионов рублей. Допрос подозреваемого сняли на видео.

Злоумышленник открыл два сайта, через которые и вел свою предпринимательскую деятельность. Упор он сделал на страны бывшего СССР, предлагая оптовые поставки по низким ценам в Армению, Киргизию, Казахстан и Грузию. Одного клиента он нашел и в Уссурийске — тот тоже остался и без денег, и без масла, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

Схема была проста: мошенник в ходе переписки высылал все необходимые документы, но просил внести предоплату. Как только деньги поступали на счет, он их снимал, а на звонки и сообщения более не отвечал. При этом поход к банкомату всегда превращался в своего рода постановку, потому как мужчина использовал средства конспирации.

По собственным оценкам, с октября 2018-го по декабрь 2019 года он заработал порядка 12 миллионов рублей, однако оперативники утверждают, что речь идет минимум о 24 миллионах. В наручники его заковали в тот момент, когда он договаривался о поставках косметики.

Подозреваемому грозит до 10 лет в колонии по статье "Мошенничество", на время расследования его отпустили под обязательство о явке.

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