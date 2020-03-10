Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

WhatsApp является самым популярным в мире приложением для обмена сообщениями — в прошлом месяце его аудитория впервые превысила 2 миллиарда человек. В то же время многие хотят, чтобы у мессенджера было больше функций, например, возможность запланировать отправку сообщений или управлять несколькими аккаунтами. В результате пользователи из ряда стран, особенно Африки, начали переходить на "моды" — модифицированные версии оригинального приложения WhatsApp.

Как пишет Quartz, самым востребованным "модом" на африканском рынке является GBWhatsApp. У него намного больше функций, чем у оригинала — он позволяет переключаться между учетными записями, восстанавливать удаленные сообщения и обмениваться "тяжелыми" медиафайлами (объемом до 50 мегабайт, в отличие от 16 МБ в WhatsApp).

Также GBWhatsApp позволяет защищать паролем отдельные диалоги, предпросматривать файлы и уведомлять о выходе пользователя в онлайн. При этом его пользователи могут общаться с людьми, у которых установлена оригинальная версия WhatsApp.

На трех крупнейших интернет-рынках Африки — в Нигерии, Кении и ЮАР — GBWhatsApp занимает место второго по популярности социального приложения, уступая только самому WhatsApp. По данным компании Caribou Data, в первую десятку входят и другие "моды", например YoWhatsApp и FMWhatsApp.

В магазине Google Play клоны WhatsApp недоступны. Как правило, пользователи скачивают их из сторонних источников либо передают с одного устройства на другое. И очень рискуют: шанс получить вредоносную программу довольно велик, а переписка в "модах" не зашифрована, что ставит приватность под угрозу. Кроме того, WhatsApp может в любой момент потребовать блокировки неофициальных версий как программ, нарушающих условия обслуживания.