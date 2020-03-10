Билеты в Италию и Израиль на рейсах "Аэрофлота" можно сдать без потерь

Пассажиры, купившие билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Италию и Израиль, и обратно, с 10 марта по 31 мая могут бесплатно вернуть билеты, или поменять маршрут и дату полета, сообщается на сайте авиакомпании.

При возврате билета можно получить полную стоимость билета, без штрафа. Крупнейшая авиакомпания страны приняла такое решение из-за масштабов распространения коронавируса.

В Италии вводится карантин во всех регионах страны. На прошлой неделе ограничения были введены в северных регионах. Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел карантин по всей стране: ограничивается посещение публичные мероприятий, включая спортивных, закрыты школы. Фтубольные матчи проходят при пустых трибунах.

В Израиле введен обязательный 14-дневный домашний карантин для всех прибывающих в страну.