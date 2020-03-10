10 марта 202019:03

Разработчики TikTok решили конкурировать с Google

Компания ByteDance - владелец платформы для обмена музыкальными видео TikTok и считающийся самым дорогим стартапом в мире - готовит собственное корпоративное приложение с функциями для совместной работы. Инструмент, который будет конкурировать с веб-офисом Google G Suite, запустят позднее в этом месяце.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании. Представители ByteDance от комментариев отказались.

ByteDance больше известна как владелец музыкального приложения TikTok и новостного агрегатора Toutiao. Однако в апреле 2019 года фирма выпустила программу Lark (в Китае она называется Feishu), которая сочетает в себе возможности корпоративного мессенджера Slack, файлохранилища Dropbox, "Документов Google" и Skype.

По сведениям Bloomberg, сейчас в ByteDance заняты полным обновлением набора инструментов. Комплект будет включать функции управления файлами в облаке, а также редактирования документов, электронных таблиц и заметок - как в G Suite и "Диске Google". Первым приложением запустят в Китае, где в условиях вспышки коронавируса COVID-19 спрос на полноценный онлайн-офис с функциями для совместной работы очень велик.

По данным IDC, в 2018 году мировой рынок приложений для совместной работы оценивался в $14,8 миллиарда, в 2019-м - уже в $16,5 миллиарда. Спрос на такие программы резко вырос в начале 2020-го на фоне эпидемии вирусной инфекции, когда многие китайские компании начали переводить своих сотрудников на удаленную работу. Так, "мобильное рабочее место" DingTalk от Alibaba Group (с рабочим расписанием, адресной книгой, групповыми чатами, видеоконференциями и другими функциями) в течение нескольких недель удерживало титул самого скачиваемого бесплатного приложения в китайском App Store.

На спрос оперативно отреагировали и в ByteDance, отмечает агентство. В феврале компания временно сделала премиум-функции Feishu бесплатными - в результате количество загрузок iOS-приложения в Китае превысило 22 тысячи в сутки.

Текст: Вести.Hi-tech

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