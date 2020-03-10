В зоопарке Костромы чернобурые лисицы поссорились с красными волками

В Костромской зоопарк привезли редких краснокнижных красных волков — это мама и две дочери. Переезд звери перенесли хорошо, но когда их выпустили в вольер, не обошлось без происшествий.

С вновь прибывшими красными волками поссорились чернобурые лисицы из соседнего вольера. Как передает ГТРК "Кострома", хитрые и любопытные лисы сделали подкоп и поцапались с новыми соседями. В результате у мамы-волчицы слегка повреждена задняя лапа.

Александр Морозов, зверовод обещал, как только погода станет теплее и суше, вольер волкам расширят и в ширину, и в высоту. Сделают еще одно помещение, потому что горный волк может прыгать в длину и в высоту до шести метров. Ему надо постоянно лазать, прыгать, это очень подвижные животные.

Отметим, красных волков в мире осталось чуть более 2 тысяч особей. Их родина Индия и Китай. В России они встречались до середины прошлого века на Дальнем Востоке. Красные волки – животные очень чувствительные, разбивать семьи не рекомендуется. К человеку красный волк агрессии не проявляет, даже побаивается, поэтому и на контакт идет с большим трудом.