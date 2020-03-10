Страх и вирус: итальянцы берут штурмом магазины и закрываются дома

В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили: коронавирус COVID-19 нашли уже у третьего россиянина – это велогонщик из Выборга. Ранее госпитализировали двух других членов его команды. Между тем болезнь распространяется по Африке: вирус обнаружили в Конго, в Марокко – первый погибший.

Тревожная картина и в Европе: заразился главнокомандующий Вооруженными силами Польши, в изоляцию поместили главу Минобороны Норвегии. На карантине с 10 марта вся Италия: число погибших там превысило 630 человек. В Китае, наоборот, заговорили о переломе в борьбе с инфекцией.

Премьер Джузеппе Конте выступил поздно вечером, но его услышали. Атака на круглосуточные супермаркеты началась сразу после полуночи: из магазинов выносили все – макароны, воду, консервы.

"Мы решили купить максимум возможного", – рассказали жители Рима, признавшись, что боятся нехватки продуктов.

Также штурмом брали магазины, что открылись утром. Где-то сегодня пускают по 10 человек, где-то по 20 – номерки при входе раздает охрана или сотрудники. Держать дистанцию – правило номер один даже во время интервью на улице.

Декрет, который заставил Италию проснуться другой, касается всех и всего. Выходить из дома можно только за покупками и к врачу, если по работе – нужно заполнить сертификат. Полиция может остановить любого на улице для проверки документов. Бары в столице открылись в 6 утра, закроются в 6 вечера. Легендарное римское кафе "Ванни" в сигнальных лентах, на полу яркие наклейки, чтобы держать дистанцию полтора метра. Кофе за стойкой – любимая привычка итальянцев – отменяется: нельзя. Работать разрешили только тем, кто гарантирует сервис за столиком.

Владелец заведения Лоренцо Ванни рассказал, что с самого утра кафе стало работать по-новому.

"Мы читали декрет, мгновенно закрыли обслуживание внутри – заказать кофе можно только за столиком", – отметил он.

Спорт тоже отменяется: в ночь на 8 марта закрыли все спортзалы. Последний декрет поставил точку в споре, что делать с серией А: чемпионат Италия не доиграет. Отменены все спортивные мероприятия любого уровня.

Пациенту номер один – 38 летнему Маттия, с которого все началось – уже лучше, месяц он провел в реанимации и, наконец, дышит самостоятельно. Но вирус наступает на Италию со скоростью полторы тысячи пациентов в день.

Европа тоже адаптируется к ситуации: первой решилась Австрия. Утром 10 марта страна запретила въезд для итальянцев. По такому же пути могут пойти остальные соседи – Швейцария. Хорватия и Франция, где коронавирус подтвердили у министра культуры. Папа Римский заперт в Ватикане, к пастве он обращается, стоя перед камерой в библиотеке.

В Мадриде на две недели закрыли школы, а в Чехии – вообще все образовательные учреждения. На Кипре закрыли крупнейшую больницу – вирус обнаружили у главного кардиохирурга.

Тревожно в США, где главная интрига – будут ли делать тест Дональду Трампу, который, как и пять других конгрессменов-соратников, пожали руку человеку, у которого был подтвержден коронавирус – все случилось на республиканской конференции.

В Объединенных Арабских Эмиратах плюс один случай, и это еще один российский велогонщик. На карантин в отеле Абу-Даби команду "Газпром-РусВело" посадили 11 дней назад: вирус нашли у велогонщика Игоря Боева и механика команды Дмитрия Филипповича. 8 марта положительным оказался и тест гонщика Дмитрия Страхова – его госпитализировали. В эксклюзивном интервью программе "Вести" Дмитрий рассказал, как он себя чувствует.

"Я сдал уже пятый тест, который показал положительный результат, после чего меня забрали в больницу, – поделился спортсмен. – Мне будут делать каждые два дня тест, пока два теста подряд не покажут отрицательный результат, только после этого меня отпустят домой".

Пока мир только пытается остановить вирус, в Китае, кажется, наступил перелом – впервые с начала эпидемии Си Цзиньпин прилетел в Ухань. Город еще на карантине, приветствовать главу государства можно только с балкона, но здесь впервые почти нет заболевших: меньше 20 за сутки.

Этим утром маски, кажется, надел весь Рим: то, что казалось далеким и нереальным, теперь здесь, в столице – вирус и страх. Это видно по кафе: они совершенно пустые, по магазинам, по лицам прохожих. Италия закрылась дома в надежде, что через месяц что-то изменится.