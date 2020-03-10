Матчи четырех туров чемпионата Франции пройдут без зрителей из-за коронавируса

Ближайшие четыре тура французских Лиги 1 и Лиги 2 будут проходить без зрителей из-за распространения коронавируса COVID-19, об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

🚨 La @LFPfr s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020.



📰➡️ https://t.co/48YtppFmbU pic.twitter.com/JGeQHtFifB — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 10, 2020

Ранее из-за коронавируса был остановлен чемпионат Италии. В Испании же два ближайших тура Ла Лиги пройдут без зрителей. В чемпионате Англии временно запретили традиционные рукопожатия игроков друг с другом и с официальными лицами.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 94 странах. Заболевших при этом уже более ста тысяч человек