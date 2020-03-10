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Коронавирус 43 минуты назад

10 марта 202020:50

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

фото EPA

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Ограничения введены на месяц — до 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Похожие ограничения уже действуют в ряде европейских стран. Так, во Франции с этой недели запрещены любые общественные мероприятия с участием более тысячи человек. В Чехии планируют ввести такой же запрет на любые массовые собрания граждан от ста человек.

Крупные мероприятия отменены в столице Германии — Берлине, в Баварии запретили уличные мероприятия с численностью участников выше 500 человек, подобные ограничения действуют также в Италии и в Польше.

Как сообщил после появления указа директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, футбольный союз в ближайшее время определит порядок проведения матчей.

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