В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса

Китайский архитектор и основатель дизайн-бюро Penda Сунь Дайон придумал защитный экран, который, по задумке, должен обезопасить своего носителя от заболевания коронавирусом COVID-19. Костюм Be a Batman ("Будь Бэтменом") представляет собой рюкзак, который раскладывается и оборачивает человека в своеобразный кокон, препятствующий проникновению инфекции.

По словам Дайона, дизайн костюма был вдохновлен крыльями летучей мыши, а также собственными детскими мечтами о супергерое. Его носят как рюкзак, застегнув лямки на плечах и вокруг талии.

Конструкция Be a Batman предполагает наличие вшитых элементов, которые смогут нагреваться до 56 DEG по Цельсию и при соприкосновении убивать любую инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем.

Также предусматривается, чтобы сам экран был изготовлен из легкого углеродного волокна.

Когда угроза COVID-19 минует, говорит Дайон, костюм-рюкзак может быть улучшен другими технологиями. Рассматривается вариант с камерой и дисплеем, который показывает информацию, видную только носителю.

Пока что разработка находится на стадии концепции, пишет Business Insider. ПО словам Дайона, сейчас он находится в поисках компании, которая согласилась бы производить костюм.

В январе прозрачную маску для защиты от грязного воздуха показал стартап Ao Air. Инновационный респиратор Atmos Faceware, говорят его создатели, не только спасает органы дыхания от вредных примесей, но еще и позиционируется как модный аксессуар, который можно приобрести за $350. Для сравнения, сертифицированный Национальным институтом охраны труда (NIOSH) США респиратор N95 продается примерно за $15.