Преступник, ограбивший отель в центре Костромы, попал на видеокамеры

В Костроме ищут злоумышленника, напавшего с ножом на отель в центре города. Из гостиницы он унес 300 тысяч рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в отеле.

Все случилось накануне в отеле "Островский". Неизвестный мужчина, зайдя, сразу прошел за стойку администратора. Затем повалил сотрудницу на пол, угрожая, как ей показалось, ножом.

Администратор отеля рассказала корреспонденту ГТРК "Кострома": "Молодой человек вбежал через главный вход прямо за стойку ресепшена. И целенаправленно направился к сейфу. Он знал, что у нас ключи. Открыл сейф, забрал деньги. Угрожал мне, что зарежет. У него что-то было в руке маленькое блестящее".

Администратор даже пыталась остановить нападавшего, но силы были не равны. Мужчине удалось скрыться с деньгами. По факту произошедшего в УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время полицейские разыскивают преступника. Назначен ряд экспертиз по установлению его личность.