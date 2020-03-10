В iOS раскопали секреты Apple

В бета-версии iOS 14 нашлись указания на будущие продукты Apple, такие как смартфон iPhone 9, "умные" метки AirTag и новые накладные наушники с функциями AirPods. Об этом сообщает издание 9to5Mac, в распоряжении которого оказались фрагменты исходного кода операционной системы.

Из утечки следует, что обновленный iPad Pro получит три объектива - основной, широкоугольный и телевик, а также дополнительную 3D-камеру с возможностью сканирования окружающего пространства. Как ожидается, ToF-датчик откроет владельцам планшетов Apple новые функции в приложении дополненной реальности. В частности, он поможет точнее располагать виртуальные объекты на экране, а также улучшит работу портретного режима.

iPhone 9 - условно "дешевая" модель смартфона Apple, которую могут официально представить в конце марта, - будет поддерживать сканер отпечатков пальцев Touch ID и Express Transit (использование транспортной экспресс-карты с оплатой через Apple Pay). В компании, вероятно, рассчитывают, что возможность быстро оплачивать проезд с помощью iPhone и Apple Watch заинтересует обладателей устаревших айфонов, на которых эта функция отсутствует.

Судя по коду iOS 14, в компании занимаются разработкой нового пульта дистанционного управления для Apple TV, который, возможно, поможет телеприставкам Apple стать немного дешевле. Планируется релиз и нового фитнес-приложения, интегрированного со смарт-часами Apple Watch и музыкой Apple Music. Благодаря ему пользователи смогут скачивать и смотреть видеотренировки на большом экране и заниматься под наблюдением виртуального тренера.

Немного больше стало известно об "умных" брелках AirTag, с помощью которых можно будет находить потерявшиеся вещи. Код iOS 14 свидетельствует, что трекеры получат съемную батарею, а обладатели современных айфонов смогут отслеживать местоположение AirTag в дополненной реальности. Забытые где-то в квартире ключи, кошельки и другие предметы также можно будет легко отыскать, воспроизведя на метке звук.

Помимо этого, в Apple готовят большие накладные наушники в стиле Beats, но с функциями AirPods. Например, устройство сможет автоматически остановить воспроизведение, если пользователь снимет его с головы. Стороны будут полностью симметричными - система сама решит, под какое ухо подстроить звучание. Обнаруженные 9to5Mac иконки также позволяют предположить, что наушники будут беспроводными, а выпустят их в сером и белом цвете.