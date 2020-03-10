Карантин Италии - это паника или адекватные меры?

Решение итальянского правительства распространить карантин не только на северные районы, но и на всю страну поднимает три вопроса об экономическом воздействии коронавируса на европейскую экономику.

1. Нанесет ли это вред итальянской экономике?

Если коротко, то — нет. Карантин, запрещающий поездки и большинство крупных собраний, — это просто способ итальянского правительства смягчить удар от вспышки коронавируса. ОЭСР недавно понизило прогноз роста еврозоны в 2020 году и ожидает, что экономика Италии останется неизменной в этом году при основном сценарии. Аналитики Bank of America считают, что в этом году Италия погрузится в рецессию, а ВВП сократится на 0,2%. Но радикальное решение понедельника — это не более, чем способ борьбы с последствиями коронавируса. Не стоит ждать от этого каких-либо ухудшений.

2. Франция и Германия последуют ее примеру?

Долгие годы их экономики были сильнее итальянской, однако вскоре Франция и Германия будут вынуждены принять аналогичные радикальные меры. Прогрессирование заболевания в этих странах идет по той же схеме, что и в Италии, отметил немецкий экономист Хенрик Эндерляйн. Сегодня европейские лидеры проводят телефонную конференцию, чтобы обсудить координацию усилий по борьбе с кризисом, что неизбежно приведет к увеличению государственных расходов. Но они все еще находятся на стадии формирования превентивных мер, которые подразумевают авторитарные меры и запреты.

3. Сможет ли Европа справиться с серьезным финансовым кризисом?

Италия уязвима, потому что ее экономика годами не росла, а государственный долг превышает 135% ВВП. Рынки облигаций привели к резкому росту Италии за последние 3 недели на 50 б.п., но во вторник они снизились до 0,3%. Помощь Европы может оказаться двоякой. В четверг ЕЦБ может предпринять определенные действия, которые могли бы привести к вливаниям ликвидности таким образом, чтобы это было выгодно итальянским банкам. И если ситуация усугубится, ЕЦБ проведет бэйл-аут государства-члена еврозоны, столкнувшееся с временными трудностями с его не использованным «ядерным» оружием, прямыми денежными операциями, введенными бывшим президентом Марио Драги в разгар кризиса евро.