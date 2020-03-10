Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу парламентариев в нормандском формате

В апреле-мае 2020 года может пройти встреча парламентариев нормандской четверки. Эту идею в Кремле обсудили президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

На этой встрече обсуждалось, что парламентарии России, Украины, Франции и Германии могут сделать для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС. Делегация "Оппозиционной платформы – За жизнь" прилетела в Москву, чтобы обсудить идею парламентской встречи депутатов четырех стран с руководством Госдумы.

Виктор Медведчук после встречи с фракциями Госдумы заявил, что место для встречи будет найдено. Украинский парламентарий добавил, что договоренность создать рабочую группу по согласованию с коллегами проговаривалась уже и в Берлине, и в Париже.

"Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии присоединились к процессу, который запущен украинской стороной", — отметил спикер Думы Вячеслав Володин, подчеркнув, что такая встреча будет законодательным обеспечением реализации Минских соглашений.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал идею в Бундестаге.