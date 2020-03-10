Российскую бригаду арбитров сняли с матча Лиги Европы без объяснения причины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил судейский состав на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой". Игра состоится в четверг, 12 марта.

Изначально на встречу была назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, помогать ему должны были Максим Гаврилин и Игорь Демешко, четвертый рефери – Сергей Лапочкин, система VAR – Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Конкретные причины снятия российских судей с игры не сообщаются. Вероятнее всего это связано с распространением коронавируса COVID-19. В Испании, где пройдет матч, число заразившихся превысило 1620 человек, из них 35 скончались.

Ранее из-за коронавируса был остановлен чемпионат Италии. В Испании два ближайших тура Ла Лиги пройдут без зрителей. Во Франции болельщики не смогут посетить игры четырех туров Лиги 1 и Лиги 2. В чемпионате Англии запретили традиционные рукопожатия игроков друг с другом и с официальными лицами.

Новым главным арбитром встречи стал немец Феликс Цвайер, помогать ему будут Ян Зейдель и Марко Ахмюллер, резервный судья – Марко Фритц, VAR – Кристиан Дингерт и Саша Стегеманн.