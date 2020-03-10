Президент Афганистана помиловал тысячи осужденных талибов

Афганский телеканал "Толо ньюс", ссылающийся на представителя президента Афганистана, сообщил, что глава государства Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении находящихся в заключении членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Как сообщалось, 29 февраля текущего года Соединенные Штаты и "Талибан" подписали в Дохе подписали мирное соглашение, в соответствии с которым переговоры между талибами и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться 10 марта. При этом в качестве мер укрепления доверия до начала межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до 1 тысячи человек, удерживаемых талибами, напоминает ТАСС.