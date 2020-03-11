Итальянский спорт переходит на карантин до апреля

Национальный олимпийский комитет Италии сообщил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля из-за коронавируса. Под угрозой завершение чемпионата Италии по футболу, который попросту могут не доиграть.

Пока федерация футбола Италии и минспорта накануне спорили — останавливать ли футбольный чемпионат или нет, за дело взялся олимпийский комитет и объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. Сразу после этого с официальным заявлением выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Цифры говорят нам о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я собираюсь подписать распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной", — заявил Джузеппе Конте, премьер-министр Италии.

Повлиять на международные турниры олимпийский комитет Италии не может, поэтому домашние матчи итальянских клубов в еврокубках будут проходить по графику, но без зрителей. Это коснулось и гостевых встреч — итальянской "Аталанты" против "Валенсии" в Лиге Чемпионов, миланского "Интера" против "Хетафе" в Лиге Европы.

В то же время в Юношеской лиге УЕФА "Интер" от выступления отказался. По официальной формулировке — в связи с обеспокоенностью за здоровье футболистов, многие из которых являются несовершеннолетними.

Без болельщиков пройдет и намеченный в соседней Франции на 11 марта лигочемпионский матч между ПСЖ и дортмундской "Боруссией".

"Вирус затрагивает все больше и больше стран, поэтому я надеюсь, что это не повлияет на нас, но я не знаю, насколько это реалистично. Мы просто следуем тому, что говорит правительство и клуб. Нам необходимо адаптироваться к ситуации", — отметил Микель Артета, главный тренер ФК "Арсенал" (Лондон).

В Италии рассматривают несколько вариантов развития событий. Если инфекция будет распространяться дальше, то при переносе Евро-2020, то чемпионат Италии доиграют летом.

Второй вариант — это возобновлении Серии А в мае и уплотнение графика, при котором команды вынуждены будут проводить матчи каждые два-три дня.

При полной же отмене первенства Италии чемпионский трофей в итоге не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учётом их нынешнего положения в таблице.

"Вирус распространяется и множество людей напуганы. Мы не понимаем, что именно происходит и хорошо, что врачи рядом дают нам своевременные рекомендации. Мы готовы и понимаем, что некоторые наши матчи могут быть перенесены или отменены. Это случается и во Франции, и в Италии, поэтому может произойти и в Испании, это не хорошо, но мы должны следовать указаниям компетентных людей", — заявил Зинедин Зидан, главный тренер ФК "Реал Мадрид" (Испания).

По теме коронавируса в Италии в своем инстаграме резко высказался бывший полузащитник "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио, который выступил с обращением к людям, нарушающим рекомендации. "Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя сволочью?"

Итальянская история коснулась и российского клуба. Правда, речь уже о волейболе. Новоуренгойский "Факел" попросил Европейскую конфедерацию волейбола перенести ответный матч Лиги чемпионов против итальянской "Перуджи" из Италии на нейтральную территорию. Однако было одобрено лишь проведение игры при пустых трибунах.