11 марта 202000:26 Игорь Корнейков

Арестован мужчина, предположительно причастный к исчезновению 13-летней школьницы

Арестован мужчина, предположительно причастный к исчезновению 13-летней школьницы

В Тамбовской области суд арестовал подозреваемого в убийстве 13-летней девочки – Лизы Черновой. В канун 8 марта школьница пошла на дискотеку и не вернулась. По одной из версий следствия, мужчина сбил на машине девочку после того, как та возвращалась домой, а затем сбросил в водоем.

Сегодня в Ленинский районный суд под конвоем был доставлен 35-летний житель Котовска, которого подозревают в причастности к исчезновению 13-летней Лизы Черновой. Подозреваемому избрали меру пресечения на весь период следствия. При этом тело школьницы пока не обнаружено, водолазы сегодня весь день обследовали дно реки Цны в районе Бокинского моста. Поиски продолжат завтра.

Усиленный конвой в полной тишине завёл подозреваемого в зал судебного заседания. Избрание меры пресечения в отношении 35-летнего жителя Котовска проходило при повышенных мерах безопасности. Съёмочную группу в зал не пустили.

Меру пресечения подозреваемому избирали при закрытых дверях. И вот спустя 2 часа после всех разбирательств, подсудимый, под конвоем отправился в следственный изолятор на весь период следствия.

Пока в суде избирали меру пресечения, водолазы продолжали обследовать дно реки Цны в районе Бокинского моста, куда, по словам подозреваемого, он бросил тело жертвы. При этом до берега, по его же показаниям, он добрался пешком, оставив машину за 150 метров от русла.

По словам сотрудников пожарно-спасательного центра глубина реки в этом месте порядка 3-4 метров, течение достаточно серьёзное, но основная сложность в том, что видимость практически нулевая. Водолазы работают наощупь.

Напомним, об исчезновении девочки стало известно 7 марта, по словам родителей, она не вернулась домой с дискотеки в местном ДК. При этом, как установили следователи, около 10 вечера она отзвонилась родным и сказала, что скоро будет. Но уже за полночь родители сообщили в полицию об исчезновении дочери. А утром 8 марта начались масштабные поиски с привлечением волонтёров из отряда "Лиза Алерт".

Отрабатывался маршрут движения девочки, опрашивались знакомые, друзья, жители улицы по которой шла девочка. В ходе развёрнутых мероприятий в поле зрения полицейских попал автомобиль, в течении нескольких часов водитель транспортного средства был задержан и доставлен в отдел полиции.

При первоначальном опросе задержанный рассказал об обстоятельствах происшествия. Эти показания сейчас изучают следователи.

"Вечером 7 марта 2020 года на одной из улиц села Бокино Тамбовского района подозреваемый, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на 13-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, с целью сокрытия преступления, он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду", — сообщила Елена Кярсна, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подчеркивается, что это показания подозреваемого, следователи рассматривают и другие версии исчезновения девочки, не связанные с ДТП. Будет назначена автотехническая экспертиза машины, да и тело школьницы ещё не найдено. Завтра водолазы возобновят поиски.

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