Коронавирус наносит удар по экономике Израиля

Посольство России в Израиле рекомендует российским гражданам отслеживать сообщения о мерах, принимаемых против распространения коронавируса. Власти еврейского государства обязали всех иностранцев сообщать о своём приезде за пять дней, а после — соблюдать двухнедельный карантин. Число заболевших — более 60 человек. Под угрозой срыва оказалась многовековая церемония Освящения Благодатного огня.

Почти нет встречающих, электронное табло бесстрастно фиксирует отменённые рейсы. От мощной, многоязыкой реки туристов, плескавшейся ещё вчера в зоне прилёта, остались лишь ручейки.

Аэропорт имени Бен Гуриона. Так выглядят сегодня обычно шумные и многолюдные главные воздушные ворота страны, закрывшиеся со вчерашнего вечера на замок от всего внешнего мира. Сюда ещё смогут попасть немногочисленные туристы, им отведено время до четверга, но для каждого израильтянина, прибывающего в страну, возвращение означает четырнадцатидневный карантин.

В Израиле уже не садятся самолёты из Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии. "Аэрофлот" продолжает летать в Тель-Авив, и растерянные москвичи с удивлением узнают о том, что они стали теми, последними, кто ещё успел попасть на Землю Обетованную. Однако и им придётся скорректировать свои планы, поскольку власти настоятельно советуют иностранцам не задерживаться дольше трёх-пяти дней.

Крупные туроператоры уже несут серьёзные убытки, исчисляемые миллионами долларов. Люди отказываются от поездок, сдают билеты, когда узнают о новых правилах, позволяющих сегодня попасть в страну только тем туристам, у кого в Израиле есть родственники или квартира.

В Израиле уже больше двадцати тысяч человек: школьников, учителей, военнослужащих, чиновников, всех, кто находился в проблемных странах или соприкасался с носителями вируса, отбывают свой двухнедельный срок домашнего карантина. После фактического закрытия границы их будет уже больше трёхсот тысяч — каждый возвращающийся из-за рубежа вызывает подозрение у санитарных служб. Пустеют гостиницы Иерусалима, Тель-Авива, Мертвого моря. Рестораны, торговые центры теряют львиную долю доходов. Несколько дней подряд падают индексы Тель-Авивской биржи. Трудно сказать, помогут ли драконовские методы обуздать вспышку коронавируса, который на этот час диагностирован лишь у шести десятков израильтян, но для экономики это будет удар, последствия которого правительство намерено компенсировать из резервного фонда. Пока речь идёт о пяти миллиардах долларов. Но здесь мало кто верит, что общенациональный карантин продлится лишь две недели. Менеджеры медицинского туризма предлагают клиентам из России консультироваться с местными светилами по видеосвязи.

"На данный момент, правительство выпустило сообщение о том, что это закрытие границ, а точнее самоизоляция будет продолжаться, примерно, две недели. Я не думаю, что все это закончится через две недели, я думаю, что это будет продолжаться месяц, а может быть, два или три. Я очень пессимистичен относительно того, что происходит. Очень бы хотелось верить, что мы найдём возможность именно для пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь, приезжать в Израиль", — заявил Марк Каценельсон, глава Ассоциации медицинского туризма Израиля.

Пока в Израиле воспринимают жесткие карантинные действия властей как игру. Молодежь танцует в клубах, болельщики заполняют стадионы, открыты университеты, дети ходят в школы, но минздрав даёт понять, что все это может прекратиться в одночасье. Уже запрещены мероприятия с пятью и более тысячами участников. А значит, что традиционная многовековая церемония Освящения Благодатного огня в Великую субботу может пройти в пустом Храме Гроба Господня, без паломников, приезжавших сюда на Пасху со всего православного мира.