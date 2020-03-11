В Троицке появился Российский центр гибкой электроники

На церемонии открытия центра присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс. Завод будет выпускать продукцию сразу для нескольких областей: от бытовых приборов до сложной медицинской техники. Например, ЖК-экраны, биометрические сенсоры и детекторы рентгена. Но главное — центр станет платформой для развития стартапов, сообщает телеканал "Россия 24".