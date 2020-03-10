"Реал Сосьедад" вышел на четвертое место в Ла Лиге, обыграв на выезде "Эйбар"

В матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал Сосьедад" на поле стадиона "Мунисипаль де Ипуруа" в Эйбаре обыграл местную одноименную команду – 2:1. Из-за распространения коронавируса COVID-19 встреча проходила без зрителей.

У победителей встречи голами отметились полузащитник Микель Оярсабаль и форврад Виллиан Жозе, забившие на 16-й и 75-й минутах соответственно, а у хозяев поля единственный мяч на 90-й минуте забил Шарлес.

"Реал Сосьедад" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Эйбар" расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре чемпионата Испании "бело-голубые" в воскресенье, 15 марта, примут "Осасуну", а "оружейники" двумя днями ранее на выезде сыграют с мадридским "Реалом".