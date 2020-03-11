В США по подозрению в хищении личных данных задержан гражданин России

В Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке представители властей США задержали по подозрению в хищении персональных данных россиянина Кирилла Фирсова.

В судебных материалах, размещенных в электронной базе Южного округа Калифорния, говорится, что хищение персональных данных жителей штата Калифорния было совершено для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Кирилла Фирсова, задержанного 7 марта текущего года, "администратором платформы DEEP.IO". Она просила суд засекретить материалы по данному делу до 9 марта, передает ТАСС.

По информации РИА Новости, основанием для задержания Кирилла Фирсова стали два эпизода приобретения персональных данных, произведенные агентами Федерального бюро расследований (ФБР).