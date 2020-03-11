Андрей Клишас: это решение еще должно пройти проверку Конституционного суда

Предлагаемые поправки обсуждали не только в Госдуме. Вот, какие комментарии в интервью дал председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Речь идет о том, чтобы граждане РФ на общероссийском голосовании приняли решение о том — может ли Путин избираться президентом еще или нет. Причем, что президент оговорился, это решение еще должно пройти проверку Конституционного суда, потому что у нас первая, вторая глава конституции неизменна. Там речь идет об основах конституционного строя, о правах и свободах. И все наши поправки должны пройти проверку на предмет соответствия основам конституционного строя и правам и свободам человека, которые закреплены в этой важнейшей части конституции в первой и второй главе", — цитирует Андрея Клишаса телеканал "Россия 24".